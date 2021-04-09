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كومان: كلوب شوه سُمعة ريال مدريد.. وزيدان مُثير

كومان
كومان مدرب برشلونة

كومان: كلوب شوه سُمعة ريال مدريد.. وزيدان مُثير

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العربية. نت

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رأى رونالد كومان، مدرب برشلونة، أن الألماني يورغن كلوب شوه سمعة ريال مدريد بحديثه عن صغر مساحة ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وأكد على أن الغريم التقليدي سيعاني بسبب غياب ثنائي قلب الدفاع راموس وفاران.

ويستضيف ريال مدريد برشلونة، مساء السبت، في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن الجولة الـ 30 للمسابقة.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: حديث كلوب عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو تشويه لسمعة ناد كبير مثل ريال مدريد.

وأضاف: بالنسبة لميسي وراموس، أفضل شيء للدوري الإسباني هو أن يبقى أفضل اللاعبين، لا يمكن مقارنة ميسي براموس، لأن أحدهما مدافع والآخر مهاجم، لكن كلاهما في غاية الأهمية في فرقهم، ونأمل أن يستمر راموس في مدريد وليو معنا.

وواصل كومان حديثه: ديمبيلي لاعب بجودة عاليا وسرعة كبيرة، قدم أشياء كثير لنا، إنه لاعب مهم، ويجب أن يكون في أفضل حالاته يوم السبت، ونتيجة الكلاسيكو ليست حاسمة، لأنه بعد المباراة ما يزال أمامنا الكثير، لكن الفريق الذي سيفوز سيكون معنويا أفضل.

وحول إمكانية مشاركة بيكيه وسيرجي روبرتو، أوضح: إنهما لاعبان مهمان، جاهزان من الناحية البدنية ومحتمسان للغاية لمساعدة الفريق في الفوز بجميع مبارياته، وأنا أرى أن ريال مدريد يمتلك مدرب مثير للإعجاب.

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