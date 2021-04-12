رايولا: دورتموند يريد إبقاء هالاند.. وأنا لا أرغب بذلك

رفض مينو رايولا، وكيل إرلنغ هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الاستبعاد الكامل لإمكانية رحيل نجم خط الهجوم عن النادي الألماني في الصيف المقبل.

وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال رايولا: أستطيع أن أؤكد أنني كنت أجريت محادثات في دورتموند، ولقد أوضح لنا المدير الرياضي لدورتموند، ميكائيل زورك، أن النادي لا يرغب في بيع ارلينغ في الصيف المقبل، وأنا أحترم هذا الرأي لكن هذا لا يعني تلقائيا أنني أتبنى نفس وجهة النظر، ولقد كان النادي واضحا جدا في وجهات نظره وهذا شيء جيد بالنسبة لنا.



وأوضح رايولا أن العلاقة بينه وبين مسؤولي دورتموند ليست متوترة وقال: ليست هناك حرب مطلقا بيننا وبين دورتموند. مشيرا إلى أنه لم يتحدث أبدا عن محادثات أو مفاوضات في وسائل الإعلام وأنه لا يتحدث عن هذه الأمور إلا مع لاعبيه وأقاربهم والأندية المعنية.

كان زورك أعرب عن تفاؤله مؤخرا حيال بقاء اللاعب النرويجي (20 عاماً) المطلوب من العديد من أندية أوروبية بارزة، في دورتموند. وكانت هناك ضجة قد أثيرت في دورتموند بعد أن كشفت تقارير إعلامية من إسبانيا عن عقد لقاء بين والد هالاند، الف-إنغه ووكيل أعماله، مينو رايولا، مع رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا.

يشار إلى أن هالاند أحرز في هذا الموسم 21 هدفا في 23 مباراة خاضها في الدوري الألماني، و10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرتبط هالاند مع دورتموند بعقد يستمر حتى 2024.