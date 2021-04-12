ليفاندوفسكي يبدأ طريق العودة

أكمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني أول حصة ركض له يوم الاثنين منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة الشهر الماضي.



وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة أثناء تواجده مع منتخب بولندا خلال فترة التوقف الدولي.



ولم يكشف النادي البافاري عن موعد مشاركة ليفاندوفسكي في المباريات ، لكنه أشار إلى غيابه عن مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة بايرن على ملعبه ذهابا 2 -3.



وغاب القناص البولندي عن مباراة الذهاب أمام سان جيرمان الاسبوع الماضي كما غاب عن المواجهتين أمام لايبزيغ ويونيون برلين في البوندسليغا.



ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع مضيفه فولفسبورغ صاحب المركز الثالث في مسابقة الدوري الألماني.