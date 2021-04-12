.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليفاندوفسكي يبدأ طريق العودة

ليفاندوفسكي
النجم البولندي سيغيب عن مباراة باريس في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يبدأ طريق العودة

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني أول حصة ركض له يوم الاثنين منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة الشهر الماضي.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة أثناء تواجده مع منتخب بولندا خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يكشف النادي البافاري عن موعد مشاركة ليفاندوفسكي في المباريات ، لكنه أشار إلى غيابه عن مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة بايرن على ملعبه ذهابا 2 -3.

وغاب القناص البولندي عن مباراة الذهاب أمام سان جيرمان الاسبوع الماضي كما غاب عن المواجهتين أمام لايبزيغ ويونيون برلين في البوندسليغا.

ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع مضيفه فولفسبورغ صاحب المركز الثالث في مسابقة الدوري الألماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد