أنشيلوتي: لا نزال في المنافسة

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون على أن التعادل بدون أهداف مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيقلص آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل لكن قبل ثماني مباريات متبقية للفريق هذا الموسم، فإنه لم يخرج بعد من السباق.



ولم يحقق إيفرتون أي فوز في أربع مباريات متتالية في الدوري وجاء التعادل يوم الاثنين بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس والخسارة في مباراتين متتاليتين أمام بيرنلي وتشيلسي.



ويحتل فريق المدرب أنشيلوتي المركز الثامن برصيد 48 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول سادس الترتيب وسبع نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، وخاض الفريقان مباراة إضافية.



وقال أنشيلوتي للصحافيين: بكل تأكيد الصراع أصبح أصعب الآن لكن نحن لا نزال في المنافسة. حصلنا على نقطة واحدة عن طريق أداء جماعي للفريق. رغم أنه كان يمكننا الأداء بشكل أفضل خلال الاستحواذ على الكرة، وتعرضنا لصعوبات في بناء الهجمات وأهدرنا الكثير من التمريرات.



وأضاف: الآن في المباريات الثماني المتبقية، لا يزال هناك الكثير الذي سنلعب من أجله والفرق المنافسة قريبة جدا منا.



وافتقد إيفرتون الهداف دومينيك كالفرت لوين بسبب إصابة في الفخذ كما خسر جهود المدافع ييري مينا خلال اللقاء ليتأكد غيابه عن مواجهة توتنهام هوتسبير يوم الجمعة. ويعاني الحارس جوردان بيكفورد وآلان وأندريه غوميز وجوشوا كينغ وجان فيليب جبامين من إصابات مختلفة.