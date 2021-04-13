.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيروس كورونا يضرب راموس

راموس
راموس غاب عن ريال مدريد مؤخراً

فيروس كورونا يضرب راموس

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، عن إصابة مدافعه وقائد الفريق سيرخيو راموس بفيروس كورونا المستجد.

وكان راموس قد ابتعد عن مباريات الفريق منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بسبب إصابة عضلية، ومن المفترض أن تستمر عملية تعافيه من الإصابة لمدة ستة أسابيع.

وغاب راموس عن مواجهة فريقه التي فاز بها على برشلونة 2 - 1 في "الكلاسيكو" يوم السبت الماضي، كما غاب أيضا عن مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وكان راموس قد تأكد غيابه بالفعل عن المواجهة الثانية أمام ليفربول الأربعاء بسبب الإصابة، حيث يدخل فريقه المباراة متفوقا في مباراة الذهاب بنتيجة 3 - 1.

وسيغيب كل من داني كارفاخال وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز المصابين عن مواجهة ليفربول، فيما سيغيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد