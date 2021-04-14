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أرتيتا يطلب من لاعبيه ابتكار حلول سحرية

أرتيتا أرسنال
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا يطلب من لاعبيه ابتكار حلول سحرية

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لندن - رويترز

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رفض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التفكير في احتمال الغياب عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وطالب لاعبيه بابتكار لحظات سحرية خلال مواجهة سلافيا براج في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري الانجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز السادس لذا يواجه مهمة صعبة للتأهل لمسابقة قارية.

ويوجد خيار آخر لضمان مقعد أوروبي بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكن يتعين على الفريق اللندني، الذي شارك في المنافسات القارية كل عام منذ موسم 1996-1997، اجتياز سلافيا بعد التعادل 1-1 بملعبه في الذهاب.

وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا ردا على التفكير في الغياب عن مسابقات أوروبا : لا لأنني لا أريد أن أفكر في ذلك أو نقل هذا الشعور للاعبين أو لأي شخص بالنادي.

وأكد أرتيتا جاهزية بوكايو ساكا وإميل سميث رو للزيارة إلى براغ لكن الثنائي بيير إيمريك أوباميانغ ومارتن أوديارد يعاني من نقص اللياقة.

وأضاف: في المباريات الكبرى يجب أن يبتكر اللاعبون الكبار لحظات سحرية لذا أتمنى أن يحدث ذلك، لا يهم من يبتكر لكن يجب أن يبتكر أحدهم عندما يحتاج الفريق لذلك.

ويتزايد الضغط على أرتيتا بسبب المسيرة الضعيفة في الدوري المحلي وقال المدرب الإسباني إن فريقه يحتاج للبدء في سلسلة نتائج إيجابية لإسكات المنتقدين.

وواصل: النتائج هي الشيء الوحيد المهم وتمنح الشعور بأننا نمضي في الطريق الصحيح.

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