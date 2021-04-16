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منظمو أولمبياد طوكيو يستبعدون التأجيل أو الإلغاء

أولمبياد طوكيو
صورة من طوكيو اليابانية

منظمو أولمبياد طوكيو يستبعدون التأجيل أو الإلغاء

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

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استبعد منظمو أولمبياد طوكيو إلغاء أو تأجيل البطولة مرة أخرى رغم الارتفاع الحاد لأعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان.

وقالت سايكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة، يوم الجمعة : هناك الكثير من المخاوف، ولكننا كلجنة منظمة لطوكيو 2020، لا نفكر في إلغاء دورة الألعاب.

وكان توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، قال الخميس إن إلغاء الأولمبياد قد يكون حلا إذا ساءت جائحة فيروس كورونا.

وبعدها أصدر يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان بيانا أمس الخميس يؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة: لفعل أي شيء في إمكانها لتنظيم دورة ألعاب أولمبية آمنة.

في مارس 2020 أجبرت الجائحة اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين لتأجيل الأولمبياد لمدة عام في خطوة غير مسبوقة.

ومن المقرر أن تبدأ الأولمبياد المؤجلة يوم 23 يوليو المقبل.

وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو نيوز" مطلع هذا الأسبوع فإن 72 في المئة من الشعب الياباني يريد إلغاء أو إعادة جدولة البطولة بسبب الجائحة.

فيما أيد 24 في المئة فقط إقامة الأولمبياد والبارالمبياد خلال العالم الحالي.

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