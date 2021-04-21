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بوريس جونسون يدعو الأندية إلى الانسحاب من دوري السوبر

بوريس جونسون
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني

بوريس جونسون يدعو الأندية إلى الانسحاب من دوري السوبر

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لندن - رويترز

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأندية إلى الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد أن ذكرت تقارير أن تشيلسي ومانشستر سيتي يجهزان أوراقهما للانسحاب بعد أقل من 72 ساعة على موافقتهما على الانضمام إلى البطولة الجديدة.

وكتب جونسون على "تويتر": قرار تشيلسي ومانشستر سيتي إذا تم تأكيده هو القرار الصحيح وأثني عليهما لاتخاذه، أتمنى أن تحذو الأندية الأخرى المشاركة في دوري السوبر الأوروبي حذوهما.

وأعلنت أندية ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، إنتر، ميلان، مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، أرسنال تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي صباح يوم الاثنين، وهي الخطوة التي واجهت معارضة كبيرة على المستويين الرسمي والشعبي.

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