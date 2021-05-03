مشاكل روما تتضاعف بعد خسارة جديدة أمام سامبدوريا

ضاعف سامبدوريا من جراح ضيفه روما الذي يعاني من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما تغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح البرتغالي أدريان سيلفا التسجيل لسامبدوريا في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله التشيكي ياكوب يانكتو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

مادة اعلانية

وتجمد رصيد روما، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 55 نقطة في المركز السابع، في حين ارتفع رصيد سامبدوريا، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 45 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع.

وظهر روما بعيدا تماما عن مستواه، وبدا لاعبوه متأثرين بخسارة الفريق المذلة 2 - 6 أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.