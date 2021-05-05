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لاعبو سان جيرمان يتهمون الحكم بالإساءة إليهم

فيراتي مع مدربه ونقاش حول أخطاء الحكم

لاعبو سان جيرمان يتهمون الحكم بالإساءة إليهم

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لندن - رويترز

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زعم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله لياندرو باريديس تعرض لإساءة لفظية من الحكم الهولندي بيورن كاوبرز خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لأول مرة بفضل انتصاره 2-صفر في استاد الاتحاد ليفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.

واستشاط لاعبو بطل فرنسا غضبا من الحكم الذي طرد أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 لاعتدائه بدون كرة على فرناندينيو.

وأبلغ لاعب الوسط هيريرا محطة "آر.إم.سي سبور الفرنسية": نتحدث عن احترام الحكام. قبل أن يكشف أن الحكم وجه سبابا إلى باريديس. وتابع : إذا قلنا ما قاله سنتعرض للإيقاف ثلاث أو أربع مباريات.

وقال ماركو فيراتي زميل هيريرا في مقابلة بعد المباراة إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين بأنه يصدق لاعبيه وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يحقق في الواقعة.

وقال بوكيتينو: لم أسمع شيئا من خارج الخطوط. ربما يحقق اليويفا في الموقف. لكن هذا ليس عذرا أقوله أمامكم. أهم شيء هو أننا لم نصل إلى النهائي ولهذا السبب نشعر بالحزن.

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