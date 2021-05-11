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ميسي يؤجل حسم مستقبله مع برشلونة

ميسي
ميسي فاز بكأس الملك مع برشلونة مؤخراً

ميسي يؤجل حسم مستقبله مع برشلونة

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العربية. نت

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أكدت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي أجل حسم مستقبله إلى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما التقى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بوالده خورخي في الأسابيع الماضية.

وبحسب ما نشرته "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن النجم الأرجنتيني تلقى عرضا من برشلونة، لكنه قرر الرد عليه بعد نهاية الموسم، حيث تبقت ثلاث مباريات لبرشلونة في منافسات الدوري.

ميسي ولابورتا
ميسي ولابورتا

وأضاف التقرير: لم يحصل ميسي على العرض المالي، لأن برشلونة سيقدمه بعد أن يتعرف النادي على نتائج المراجعة الاقتصادية، وأنه يتم التركيز حاليا على مسابقة الدوري، لكن التقارير تؤكد أن العرض الأولي لميسي يمتد لمدة سنتين، على أن يذهب بعد ذلك إلى الدوري الأميركي، وبعدها يعود ليصبح سفيرا للنادي.

نيمار وميسي
نيمار وميسي

وأكدت الصحيفة أن ميسي لن يحدد أو يعلن عن مستقبله قبل مباراة إيبار في 23 مايو الجاري، وأن المفاوضات يمكن أن تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ ينتظر النادي معرفة الوضع الاقتصادي أولا، ولا ترى الإدارة أن تجديد عقد ميسي مرتبط بمستقبل نيمار الذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان، وواصلت "موندو": ليو على علم بالوضع الاقتصادي للنادي المتأثر جدا بسبب وباء كورونا، اقتراح برشلونة للأرجنتيني هو التجديد لموسمين، واستعادة المبالغ التي فقدها خلال فترة الوباء عندما يتولى منصب السفير.

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