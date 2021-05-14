زيدان تعب "نفسياً" ويقرر الرحيل

أكدت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد، نهاية الموسم الجاري، على الرغم من تبقي عام على عقده.

ووفقا لتقرير قناة "تيلي مدريد"، فإن القرار كان يدور في ذهن زيدان لفترة طويلة، ومن بين الأسباب التي دفعته إلى ترك منصبه قبل عام من انتهاء عقده الحالي، ليس فقط الإرهاق الجسدي ولكن أيضا الإرهاق الذهني والنفسي.

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وأكدت القناة أن قرار زيدان نهائي، حتى أن زيدان أثار الشكوك دائما حول استمراره بعد نهاية الموسم، عندما سئل في إحدى المؤتمرات الصحافية الأخيرة، ظهر غاضبا.