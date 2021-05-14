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صورة مؤلمة.. شاهد إصابة لاعب ريال مدريد

تدخل لاعب غرناطة على مارفن

صورة مؤلمة.. شاهد إصابة لاعب ريال مدريد

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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نشرت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، صورا لساق مارفن بارك، الظهير الأيمن لريال مدريد، الذي أخرجه زيدان بين شوطي مباراة فريقه أمام غرناطة بسبب الإصابة.

وتعرض الظهير الشاب إلى تدخل قوي من لاعب غرناطة في الشوط الأول من المباراة التي كسبها ريال مدريد برباعية لهدف، يوم الخميس، مما جعل مدربه الفرنسي يخرجه بين الشوطين ويحل بدلا منه أودريوزولا.

ونشر برنامج "خوغونيز" الإسباني، صورة ساق لاعب ريال مدريد الذي أظهرت تعرضه إلى تدخل قوي للغاية.

ويتخلف ريال مدريد بنقطتين "78 نقطة" عن أتلتيكو مدريد المتصدر "80 نقطة"، مع تبقي مباراتين على ختام الدوري الإسباني، ويأتي ثالثا برشلونة بـ "76 نقطة".

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