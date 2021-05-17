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مولر يعود إلى قائمة ألمانيا في بطولة أوروبا

بواتنغ هوملز مولر
مولر استبعد من المنتخب إلى جانب هوملز وبواتينغ

مولر يعود إلى قائمة ألمانيا في بطولة أوروبا

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برلين - د ب أ

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كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أنه سيجري استدعاء توماس مولر للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس أوروبا "يورو 2020" وذلك بعد أكثر من عامين من استبعاده من المنتخب.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن مولر (31 عاماً) لاعب بايرن ميونخ سيكون ضمن قائمة من 26 لاعبا سيعلنها المدير الفني يواخيم لوف الأربعاء.

وشارك مولر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، في 100 مباراة دولية كان آخرها أمام المنتخب الهولندي في نوفمبر 2018، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا وبعدها بأربعة أشهر، أعلن يواخيم لوف استبعاد مولر وماتس هوملز وجيروم بواتيغ من المنتخب وبدأ التركيز على البناء للمستقبل.

لكن لوف بصدد إعادة مولر إلى المنتخب من جديد إذ يتطلع المدرب إلى كتابة نهاية جيدة لمشوار دام 15 عاما في تدريب المنتخب، حيث سيرحل عن المنصب مع نهاية يورو 2020.

وسيخوض المنتخب الألماني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية في ميونخ، ويلتقي فيها منتخبات فرنسا، بطل العالم، والبرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر في 15 و19 و23 يونيو على الترتيب.

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