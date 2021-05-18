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كونغرس "فيفا" يناقش اقتراحاً تاريخياً من الاتحاد السعودي

فيفا
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

كونغرس "فيفا" يناقش اقتراحاً تاريخياً من الاتحاد السعودي

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، والذي سيعقد في زيورخ السويسرية، يوم الجمعة المقبل وذلك لمناقشة عدة تفاصيل منها إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من النظام المتبع حالياً.

ونشر "فيفا" جدول أعمال مؤتمره الـ 71، والذي سيشهد مناقشة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلا من النظام المتبع حاليا، كل 4 أعوام.

كما أعلن الاتحاد الدولي عن أن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعا عبر الفيديو، يوم الخميس، أيضا.

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