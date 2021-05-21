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زيدان لا يبالي بمستقبله مع ريال مدريد

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الفرنسي زين الدين زيدان

زيدان لا يبالي بمستقبله مع ريال مدريد

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مدريد - رويترز

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لا يبدي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اهتماما بمستقبله قبل المباراة الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم أمام ضيفه فياريال السبت.

ويحتاج ريال مدريد للفوز وفشل منافسه وجاره أتلتيكو مدريد في الانتصار خارج أرضه على ريال بلد الوليد ليتوج فريق المدرب زيدان بلقب الدوري.

وتجاهل المدرب الفرنسي، الذي أثار مستقبله مع الفريق تساؤلات كثيرة في الأسابيع الأخيرة عقب موسم قد ينتهي بدون ألقاب، أسئلة بشأن استمراره مع الفريق، وأصر على أن تركيزه ينصب فقط على هزيمة فياريال.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا: ليس من المهم إذا كنت هنا أو شخص آخر، الأهم هو الفريق وما نريد تحقيقه. بالنسبة لنا الشيء الوحيد في أذهاننا حاليا هو المباراة. سنلعب السبت والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. كل طاقتي تنصب على المباراة. لقد كان موسما صعبا، لكن نحن متحمسون لفرصة التتويج بلقب الدوري.

وتوجد أنباء جيدة، عندما أكد زيدان عودة القائد سيرجيو راموس لخوض المباراة أمام فريق المدرب أوناي إيمري. ومع ذلك استمر غياب إيدن هازارد إلى جوار عدد من اللاعبين منهم داني كارفخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي.

وقال زيدان: لا يزال هازارد يعاني من الإصابة لكنها بسيطة، لكننا لا نريد المخاطرة بأي شيء. إنه لم يشارك في التدريب لأنه يعاني من مشكلة ولن يكون جاهزا.

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