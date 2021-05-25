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غوارديولا يفوز بجائزة مدرب الموسم في إنجلترا

غوارديولا
غوارديولا مع لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد

غوارديولا يفوز بجائزة مدرب الموسم في إنجلترا

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لندن - رويترز

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اختارت رابطة المدربين في إنجلترا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أفضل مدرب هذا الموسم يوم الاثنين بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لثالث مرة في أربع سنوات.

وأنهى سيتي الموسم بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني وفاز أيضا بكأس الرابطة للمرة الرابعة تواليا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير 1-صفر على ملعب ويمبلي في أبريل.

وسيلتقي سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري الأبطال يوم السبت.

ونال المدرب الإسباني الجائزة للمرة الثانية بعد تكريمه عقب موسم 2017-2018 الذي حطم فيه سيتي الأرقام القياسية حين فاز بلقب الدوري وأصبح أول ناد في دوري الأضواء يصل إلى 100 نقطة.

وتفوق غوارديولا في التصويت على مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد ودانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي وديفيد مويز مدرب وست هام وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ليفوز بجائزة الأسطورة أليكس فيرغسون.

وقال غوارديولا: السعادة لا تسعني لحصولي على هذه الجائزة للمرة الثانية لكني ما كنت لأحقق هذا الانجاز بدون مساعدة مجموعة من أفضل العاملين واللاعبين المحترفين في كرة القدم. اللاعبون قدموا موسما رائعا. لم تفتر عزيمتهم أبدا رغم أننا واجهنا أكثر المواسم تحديا في تاريخي المهني. الطاقم الفني المعاون أيضا يستحق كل الإشادة. أهدي لهم هذه الجائزة.

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