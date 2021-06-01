رسمياً..أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد

أعلن ريال مدريد، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي قدم استقالته في الأيام القليلة الماضية.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان صحافي: سيكون أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة، وسيقام حفل التوقيع، يوم الأربعاء، بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، قبل أن يظهر المدرب الإيطالي لاحقا في مؤتمر صحافي عن بعد.

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ويعود صاحب الـ "61 عاما" إلى ريال مدريد، بعدما أشرف على الفريق خلال الفترة من يوليو 2013 إلى مايو 2015، وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس الملك وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

يشار إلى أن أنشيلوتي تولى تدريب إيفرتون مؤخرا، قبل أن يعلن ريال مدريد تعاقده معه.