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هولندا تتعادل مع أسكتلندا استعداداً لبطولة أوروبا

ديباي هولندا أسكتلندا
ديباي خلال المواجهة الودية يوم الأربعاء

هولندا تتعادل مع أسكتلندا استعداداً لبطولة أوروبا

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فارو - د ب أ

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تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الأسكتلندي 2 - 2 يوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لكأس أوروبا "يورو 2020".

وتقدم المنتخب الأسكتلندي عن طريق جاك هندري في الدقيقة العاشرة، غير أن ممفيس ديباي نجح في إدراك التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 63 سجل كيفن نيسبيت الهدف الثاني للمنتخب الأسكتلندي، قبل أن يعود ديباي ويسجل هدف التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 89.

ويستعد المنتخب الأسكتلندي لخوض أول بطولة أمم أوروبا له منذ نسخة 1996 في إنجلترا، كما أنها أول بطولة دولية يشارك بها الفريق منذ نسخة كأس العالم 1998 في فرنسا.

ويتواجد المنتخب الأسكتلندي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وكرواتيا وجمهورية التشيك، وعلى الجانب الأخر، يدخل المنتخب الهولندي، العائد إلى بطولة أوروبا بعد غيابه عن نسخة 2016 في فرنسا، المنافسات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات النمسا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

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