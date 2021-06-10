أستون فيلا يعلن التعاقد مع الأرجنتيني بوينديا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع الأرجنتيني إيمليانو بوينديا في صفقة قياسية للنادي لم يتم الكشف عن قيمتها.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الرسمي، أن بوينديا، 24 عاما، وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق قادما من نوريتش سيتي، وذلك بعدما أنهى الفحص الطبي وشروطه الشخصية مع الفريق عقب نهاية مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "إيمليانو أنهى لتوه موسما أكثر من رائع ومنح نوريتش لقب دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) مساهما في إحراز وصناعة 31 هدفا، كما أنه توج بلقب أفضل لاعب في البطولة".

وأضاف : "إنه إضافة مميزة كمهاجم في العمق وفي دور اللاعب رقم عشرة، نحن سعداء لأن لدينا صفقة مثيرة ومبكرة للغاية في سوق الانتقالات الصيفية، ونتطلع لتواجد إيمليانو معنا في فترة الاعداد للموسم الجديد".

من جانبه، اعترف ستيوارت ويبر مدير الكرة بنوريتش سيتي، أنه لو كان بوينديا قد أعرب عن نيته في الرحيل وقام أستون فيلا بتقديم العرض المناسب، فإن نوريتش لم يكن لديه سوى خيار الموافقة على انتقال اللاعب.

وقال ويبر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا): "بينما نشعر بخيبة أمل لخسارة لاعب رائع، لا بد أن نتوقف لحظة لنفتخر بتلك الرحلة التي خاضها إيمليانو والنادي". كان أستون فيلا قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الحادي عشر برصيد 55 نقطة.