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رونالدو: سندافع بشراسة عن اللقب الأوروبي

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البرتغالي رونالدو

رونالدو: سندافع بشراسة عن اللقب الأوروبي

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لشبونة - د ب أ

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يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البطولة الخامسة في تاريخ مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بحماسة كبيرة.

وقال رونالدو في حديث مع مجلة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: أشعر وكأن هذه المشاركة لي في أمم أوروبا وكأنها الأولى، لدي حوافز أكبر مما كان عليه الحال في عام 2004 في أول مشاركة لي في البطولة.

وأضاف ،في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إي ميديا": نحن ندافع عن اللقب ونحن أيضا من المرشحين للفوز باللقب.

وتابع رونالدو: لا جدوى من الوعد بالفوز بالبطولات أو التوقع، ما يمكنني أن أعد به هو أننا سنلعب كل مباراة من أجل الفوز.

وسيبدأ المنتخب البرتغالي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المجر في عاصمتها بودابست يوم الثلاثاء المقبل، وبعد أربعة أيام سيواجه المنتخب الألماني في مدينة ميونخ الألمانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة بطل العالم منتخب فرنسا في بودابست يوم 23 من الشهر الجاري.

وأوضح رونالدو: هؤلاء هم منافسينا الذين أوقعتنا القرعة معهم، نحن نحترم كل الفرق، لا يوجد مباريات سهلة.

وسجل رونالدو تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح الهداف التاريخي لها إلى جانب النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وأكمل المنتخب البرتغالي آخر حصصه التدريبية في العاصمة لشبونة اليوم الخميس، قبل السفر إلى معسكره في العاصمة المجرية بودابست.

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