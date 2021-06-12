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تعيين باراتشي مديراً لكرة القدم في توتنهام

باراتشي
باراتشي عمل في يوفنتوس سابقاً

تعيين باراتشي مديراً لكرة القدم في توتنهام

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لندن - د ب أ

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أكد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تعيين فابيو باراتشي كمدير لكرة القدم بالنادي.

وترك باراتشي فريق يوفنتوس بعد أن قضى 11 عاما محملة بالكؤوس، إذ ساعد في تحول النادي ليكون المهيمن على الكرة الإيطالية وتحدى الأندية الكبرى في أوروبا.

ولن يبدأ عمله بشكل رسمي حتى الأول من يوليو، ولكنه بالفعل مشارك في البحث الإداري للنادي وحدد مدرب روما السابق باولو فونسيكا كخياره الأول لتدريب الفريق.

ومنذ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق في 19 أبريل الماضي لم يتعاقد مع مدرب، ولكن بعد تعيين باراتشي ينبغي أن يتم التعاقد مع فونسيكا بعد وقت قصير ما لم يكن هناك أي عقبات.

وذكر النادي يوم السبت، أنه تم التعاقد مع باراتشي لتطوير العمليات الرياضية بالنادي، والمرافق والبنية التحتية لكرة القدم.

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