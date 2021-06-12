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مانشيني: كان مهماً أن نبدأ بقوة

خلال اللقاء

مانشيني: كان مهماً أن نبدأ بقوة

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روما - د ب أ

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أبدى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره التركي 3 - صفر مساء أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وافتتح المنتخب الإيطالي يورو 2020 على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة روما بالفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها، التركي ميريح ديميرال (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده)، وشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

وقال مانشيني عقب المباراة: كان من المهم أن نحقق بداية جيدة. هي أمسية رائعة، ونتمنى أن يكون هناك المزيد... حان الوقت لإسعاد الناس.

وشهد الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية حضور جماهير بنسبة 25 % من سعة المدرجات.

وقال مانشيني في تصريحات نشرها الاتحاد الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت: كانت مباراة جيدة. نحتاج إلى كل شيء في هذه المباريات وقد ساعدتنا الجماهير. الفريق أدى بشكل جيد حقا. كان من المهم أن نحقق بداية جيدة هنا في روما، وذلك بالنسبة لنا ولجميع الإيطاليين.

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