مويز يبقى في وست هام 3 سنوات

أعلن وست هام يونايتد اليوم السبت أن المدرب ديفيد مويز وقع عقدا جديدا لثلاث سنوات بعد أن قاد النادي اللندني لاحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد مويز، الذي تولى المسؤولية للمرة الثانية خلفا لمانويل بليغريني في ديسمبر 2019، وست هام لتجنب الهبوط في موسم 2019-2020 قبل أن يقوده للتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد أن جمع 65 نقطة في الموسم المنصرم، وهو رقم قياسي للنادي في الدوري الممتاز.

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وقال مويز في بيان "هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه وأنا سعيد. أنا متحمس بحصولي على فرصة البناء على ما حققناه بالفعل".

وأضاف "أنا والملاك متفقون تماما على الطريقة التي نريد بها مواصلة تطوير وتحسين النادي. لقد كان العمل مع أعضاء مجلس الإدارة وكل من في النادي رائعا، وقدموا لي دعما كبيرا".

وتابع "أشعر بأننا جميعا متحدون فيما نريد تحقيقه في السنوات القادمة وكيف يمكننا تحقيق هذه الأشياء".

ويحتل مويز (58 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة المركز الرابع في قائمة المدربين الذين قادوا أكبر عدد من المباريات في الدوري الممتاز برصيد 583 مباراة خلف أرسين فينغر (828) وأليكس فيرغسون (810) وهاري ريدناب (642).