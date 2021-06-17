القائد راموس.. 16 عاماً.. 22 بطولة ولحظات لا تنسى

عاشت جماهير ريال مدريد العديد من اللحظات العاطفية ورُسمت في تاريخها مواقف خالدة كان بطلها المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي أعلن رحيله عن الفريق بعد 16 عاماً.

ونشر ريال مدريد الإسباني بيانا يوم الأربعاء يعلن فيه موعد مؤتمر صحافي خاص برحيل سيرخيو راموس، قائد الفريق منذ 5 أعوام وأحد أفضل المدافعين في تاريخ النادي والمنتخب الإسباني، قبل أن يخرج الأخير ويتحدث في مؤتمر وداعه يوم الخميس.

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انتقاله من إشبيلية مشاركته الأولى

ولا ينسى راموس تاريخ العاشر من سبتمبر 2005 عندما سجل مشاركته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة لوكسمبورغو قادماً من نادي إشبيلية وهو ابن 19 عاماً، حينها خسر الفريق 3-2 أمام سلتا فيغو.

وفي عاما 2010 أعلن عن اختيار راموس أحد قادة الفريق الأربعة وهم كاسياس ومارسيلو وبيبي قبل أن يصبح القائد الأول للفريق بعدها بخمسة أعوام عند رحيل الحارس إلى بورتو البرتغالي.



في موسم 2010 عندما اختير أحد القادة الأربعة عند اعتماده قائدا لريال مدريد في 2015

ودائما ما ترتبط بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة "لا ديسيما" لريال مدريد براموس عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة أمام غريمه أتلتيكو مدريد لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي برباعية معلنة فوز الفريق بكأس غابت عن خزائنه 12 عاما.

ويعد راموس رابع أكثر لاعبي ريال مدريد مشاركة في جميع البطولات، 671، بعد راؤول غونزاليس وكاسياس ومانويل سانشيز، وثاني أكثر من حقق بطولات برفقة الفريق، قائدا له في 12 بطولة، متساويا مع سانشيز ومارسيلو بـ22، إذ يتفوق عليه خينتو الفائز بـ23 بطولة.

وراموس هو ثاني لاعب مدريدي فاز مع الفريق، 437، بعد كاسياس، 463، ويتعادل مع زميله السابق "القديس" في عدد الانتصارات تاريخيا في بطولة الدوري الإسباني 334 في المركز الثاني خلف الأرجنتيني ميسي 383

ويتشارك راموس مع فرناندو هييرو رقم أكثر مدافعين سجلا أكثر من 100 هدف في تاريخ ريال مدريد، كما يعد ثاني أكثر مدافع تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني، 74، بعد هييرو الذي سجل 105.

ويعتبر راموس المدافع الوحيد الذي سجل في مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا، 2014 و2016، وواحد من 4 لاعبين سجلوا أكثر من هدف في النهائيات مع ريال مدريد برفقة كريستيانو رونالدو وبيل وراؤول.

وجاءت 8 من أهداف راموس الـ101 في جميع البطولات في نهائيات، السوبر الإسباني 2007 والبطولة نفسها في 2008 ودوري أبطال أوروبا 2014 ونهائي كأس العالم للأندية 2014 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016 والسوبر الأوروبي 2016 والسوبر الأوروبي 2018 ومونديال الأندية 2018.

ويتعادل راموس مع الهولندي كومان، لاعب برشلونة السابق ومدربه الحالي، في رقم أكثر مدافعين تسجيلا في لقاءات الكلاسيكو، 5 أهداف، ويعد أكثر من شارك في هذه المباراة طوال تاريخها بـ 45 مرة متساويا مع ميسي، كما يعد قائد ريال مدريد السابق أكثر لاعب واجه فرقا مختلفة بين جميع لاعبي الدوري الإسباني بلعبه أمام 41 ناديا.