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القائد راموس.. 16 عاماً.. 22 بطولة ولحظات لا تنسى

راموس بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا 2017

القائد راموس.. 16 عاماً.. 22 بطولة ولحظات لا تنسى

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دبي - أحمد المصعبي

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عاشت جماهير ريال مدريد العديد من اللحظات العاطفية ورُسمت في تاريخها مواقف خالدة كان بطلها المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي أعلن رحيله عن الفريق بعد 16 عاماً.

ونشر ريال مدريد الإسباني بيانا يوم الأربعاء يعلن فيه موعد مؤتمر صحافي خاص برحيل سيرخيو راموس، قائد الفريق منذ 5 أعوام وأحد أفضل المدافعين في تاريخ النادي والمنتخب الإسباني، قبل أن يخرج الأخير ويتحدث في مؤتمر وداعه يوم الخميس.

انتقاله من إشبيلية
  • انتقاله من إشبيلية
  • مشاركته الأولى
2 صور
انتقاله من إشبيلية
انتقاله من إشبيلية
مشاركته الأولى
مشاركته الأولى

ولا ينسى راموس تاريخ العاشر من سبتمبر 2005 عندما سجل مشاركته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة لوكسمبورغو قادماً من نادي إشبيلية وهو ابن 19 عاماً، حينها خسر الفريق 3-2 أمام سلتا فيغو.

وفي عاما 2010 أعلن عن اختيار راموس أحد قادة الفريق الأربعة وهم كاسياس ومارسيلو وبيبي قبل أن يصبح القائد الأول للفريق بعدها بخمسة أعوام عند رحيل الحارس إلى بورتو البرتغالي.

في موسم 2010 عندما اختير أحد القادة الأربعة
  • في موسم 2010 عندما اختير أحد القادة الأربعة
  • عند اعتماده قائدا لريال مدريد في 2015
2 صور
في موسم 2010 عندما اختير أحد القادة الأربعة
في موسم 2010 عندما اختير أحد القادة الأربعة
عند اعتماده قائدا لريال مدريد في 2015
عند اعتماده قائدا لريال مدريد في 2015

ودائما ما ترتبط بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة "لا ديسيما" لريال مدريد براموس عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة أمام غريمه أتلتيكو مدريد لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي برباعية معلنة فوز الفريق بكأس غابت عن خزائنه 12 عاما.

هدف "العاشرة"
هدف "العاشرة"
راموس وراؤول في 2008
راموس وراؤول في 2008

ويعد راموس رابع أكثر لاعبي ريال مدريد مشاركة في جميع البطولات، 671، بعد راؤول غونزاليس وكاسياس ومانويل سانشيز، وثاني أكثر من حقق بطولات برفقة الفريق، قائدا له في 12 بطولة، متساويا مع سانشيز ومارسيلو بـ22، إذ يتفوق عليه خينتو الفائز بـ23 بطولة.

راموس بجانب زميله السابق كاسياس
راموس بجانب زميله السابق كاسياس

وراموس هو ثاني لاعب مدريدي فاز مع الفريق، 437، بعد كاسياس، 463، ويتعادل مع زميله السابق "القديس" في عدد الانتصارات تاريخيا في بطولة الدوري الإسباني 334 في المركز الثاني خلف الأرجنتيني ميسي 383

راموس وهييرو سجلا أكثر من 100 هدف بقميص ريال مدريد
راموس وهييرو سجلا أكثر من 100 هدف بقميص ريال مدريد

ويتشارك راموس مع فرناندو هييرو رقم أكثر مدافعين سجلا أكثر من 100 هدف في تاريخ ريال مدريد، كما يعد ثاني أكثر مدافع تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني، 74، بعد هييرو الذي سجل 105.

ويعتبر راموس المدافع الوحيد الذي سجل في مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا، 2014 و2016، وواحد من 4 لاعبين سجلوا أكثر من هدف في النهائيات مع ريال مدريد برفقة كريستيانو رونالدو وبيل وراؤول.

هدف نهائي 2016 أمام أتلتيكو مدريد
هدف نهائي 2016 أمام أتلتيكو مدريد

وجاءت 8 من أهداف راموس الـ101 في جميع البطولات في نهائيات، السوبر الإسباني 2007 والبطولة نفسها في 2008 ودوري أبطال أوروبا 2014 ونهائي كأس العالم للأندية 2014 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016 والسوبر الأوروبي 2016 والسوبر الأوروبي 2018 ومونديال الأندية 2018.

آخر هدف سجله في نهائي أمام العين في كأس العالم للأندية 2018
آخر هدف سجله في نهائي أمام العين في كأس العالم للأندية 2018

ويتعادل راموس مع الهولندي كومان، لاعب برشلونة السابق ومدربه الحالي، في رقم أكثر مدافعين تسجيلا في لقاءات الكلاسيكو، 5 أهداف، ويعد أكثر من شارك في هذه المباراة طوال تاريخها بـ 45 مرة متساويا مع ميسي، كما يعد قائد ريال مدريد السابق أكثر لاعب واجه فرقا مختلفة بين جميع لاعبي الدوري الإسباني بلعبه أمام 41 ناديا.

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