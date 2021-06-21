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رئيس وزراء إيطاليا يطالب بنقل النهائي من لندن إلى روما

ويمبلي
ملعب ويمبلي الشهير سيحتضن المباراة النهائية

رئيس وزراء إيطاليا يطالب بنقل النهائي من لندن إلى روما

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لندن - رويترز

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كشف ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا يوم الاثنين أنه يؤيد إقامة نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في روما بدلا من لندن بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.

وقال دراجي في مؤتمر صحافي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا على سؤال إذا كان يؤيد نقل النهائي إلى روما: نعم أعارض إقامة النهائي في بلد تتزايد فيه حالات الإصابات بشكل سريع.

ويحتضن ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" الشهر المقبل.

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