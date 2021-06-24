ماغواير يغيب عن التدريبات الجماعية لإنجلترا

خاض هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد حصة تدريبية بمفرده يوم الخميس في ظل استعدادات المنتخب الإنجليزي للمواجهة المرتقبة أمام ألمانيا في دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وشارك ماغواير منذ البداية وحتى النهاية خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي بهدف دون رد الثلاثاء في ختام فعاليات المجموعة الرابعة من البطولة القارية.

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وسجل ماغواير ظهوره الأول بالبطولة بعد تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها قرب نهاية موسم 2020 - 2021.

وتدرب ماغواير بمفرده اليوم فيما خاض باقي اللاعبين الـ23 لمنتخب الأسود الثلاثة حصة تدريبية قوية على ملعب سان جورج بارك.

وغاب عن المران ثنائي تشيلسي بن تشيلويل وماسون ماونت في ظل استمرار عزلهما بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتواصل ثنائي تشيلسي بشكل مباشر مع اللاعب الاسكتلندي بيلي جيلمور الذي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ثلاثة أيام من مشاركته في المباراة أمام إنجلترا على استاد ويمبلي.