الأوروغواي تعبر بوليفيا وتحقق فوزها الأول

تخلص منتخب أوروغواي لكرة القدم من كبوته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) ، المقامة حاليا بالبرازيل ، وحقق انتصاره الأول في البطولة بالفوز الثمين 2 - صفر على نظيره البوليفي مساء الخميس في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وحصد منتخب أوروغواي ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلي وبفارق نقطة واحدة أمام باراغواي. وفي المقابل، مني المنتخب البوليفي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.

مادة اعلانية

وأنهى منتخبي أوروغواي الشوط الأول لصالحه بهدف من النيران الصديقة حيث سجله كارلوس لامبي لاعب بوليفيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني ، سجل إدينسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 79.