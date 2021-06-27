مدرب التشيك يعد بـ"إزعاج" هولندا

أكد ياروسلاف شيلهافي مدرب جمهورية التشيك أن فريقه سيكون منافسا مزعجا لهولندا في دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم الأحد من خلال العمل الجاد والرغبة في الهجوم.



وربما تفتقد التشيك قائدها فلاديمير داريدا بعد أن تعرض لاعب الوسط لكدمة في مران الجمعة ولم يتدربيوم السبت وأقر شيلهافي بأن مشاركته محل شك، وأضاف عن مواجهة هولندا نعمل بشكل جماعي بكفاءة وسنكون منافسا مزعجا لهم ونريد أن نصنع مفاجأة لهم.



وتابع: لا يمكننا الدفاع فقط ونحتاج للتقدم للأمام وتهديد المنافس والتحلي بالتركيز.



كما يتعين على التشيك التعامل مع تأخر رحلتها الجوية إلى بودابست بسبب عطل فني ما دفع الفريق للتدريب في براغ يوم السبت والسفر متأخرا إلى المجر لخوض المباراة في استاد بوشكاش.



وواصل شيلهافي: كانت مشكلة طفيفة لكننا تفاعلنا سريعا وتوصلنا إلى حل وقمنا بكل ما بوسعنا والآن نركز فقط في مباراة يوم الأحد.



وستواجه التشيك التي احتلت المركز الثالث بمجموعتها هولندا التي حققت علامة النجاح الكاملة وسجلت أكبر عدد من الأهداف في أول ثلاث مباريات بالبطولة، لكن شيلهافي يتوقع دعما كبيرا من آلاف المشجعين في اللقاء.



وقال: نلعب كرة القدم من أجل الجماهير ونعتقد أن الأجواء ستكون صاخبة في الاستاد، هولندا منافس صعب جدا وهي المرشحة للفوز لكنها مباراة واحدة وأي شيء قد يحدث.

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