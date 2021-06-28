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كاريو يمنح البيرو نقاط فنزويلا في ختام دور المجموعات

فرحة كاريو بالهدف

كاريو يمنح البيرو نقاط فنزويلا في ختام دور المجموعات

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بوينوس أيرس - رويترز

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تغلبت بيرو 1-صفر على فنزويلا في كأس كوبا أميركا لكرة القدم اليوم الأحد لتحجز مكانها في دور الثمانية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة تأهلت بيرو من المجموعة الثانية برفقة البرازيل وكولومبيا والإكوادور التي فرضت التعادل على المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة في المباراة الأخرى التي أقيمت الليلة. وخرجت فنزويلا من البطولة بعدما احتلت المركز الأخير في المجموعة.

ومنح أندريه كاريو التقدم لبيرو في الدقيقة 48 من مدى قريب بعد ركلة ركنية أدت إلى فوضى أمام المرمى باستاد ماني جارينشا في برازيليا.

وستتحدد مواجهات دور الثمانية غدا الاثنين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى حيث ضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي أماكنها بالفعل في دور الثمانية.

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