هازارد الصغير يخرج من ظل شقيقه إيدن

خرج تورغان هازارد صاحب هدف فوز بلجيكا على البرتغال من ظل شقيقه الأكبر إيدن عندما منح منتخب بلاده الفوز على حاملة اللقب في إشبيلية الإسبانية يوم الأحد وضمن لها الظهور في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وسدد تورغان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الألماني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها في الهواء قبل أن تستقر في شباك فريق كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة التي توج بلقبها قبل خمسة أعوام في فرنسا.

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وأول من قدم التهنئة لصاحب الهدف كان شقيقه إيدن قائد المنتخب الذي اضطر للخروج من المباراة قبل نهايتها للاشتباه بإصابته بتمزق في العضلات.

وقال تورغان صاحب الهدف الوحيد في المباراة: أعتقد أنه يتعين علينا الانتظار لمعرفة ماذا حدث مع إيدن.

وأضاف صاحب هدف الفوز: بناء على عدد الرسائل التي وصلتني عبر هاتفي المحمول فهذا بالتأكيد الهدف الأهم طوال مسيرتي المهنية.

وهذا هو الهدف الثاني لتورغان في البطولة القارية الحالية وبه يرتفع رصيده إلى ثمانية أهداف دولية أحرزها في 38 مباراة لعبها مع منتخب الشياطين الحمر حتى الآن.

وأشار تورغان: لم تكن المواجهة مع بطلة أوروبا سهلة. وكان الوضع صعبا في الشوط الثاني لكننا دافعنا جيدا وتأهلنا وهذا هو الأهم، كانت مباراة معقدة. وكان كل طرف ينتظر أخطاء الطرف الآخر ودافعنا نحن جيدا جدا وعلينا الاعتراف بأن الحظ حالفنا قليلا أيضا كما تصدى حارس المرمى تيبو كورتوا لعدة محاولات خطيرة من الخصوم في الوقت المناسب.

وفي دور الثمانية ستلتقي بلجيكا مع إيطاليا في ميونخ الألمانية الجمعة المقبل.