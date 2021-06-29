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ديشان: مبابي سيتجاوز ما حدث.. ويعود أقوى

مبابي
مبابي بعد إهدار ركلة الجزاء في مباراة سويسرا

ديشان: مبابي سيتجاوز ما حدث.. ويعود أقوى

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بوخارست - رويترز

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أكد ديدييه ديشان مدرب فرنسا أن المهاجم كيليان مبابي سيتعافى من إهدار ركلة الترجيح الحاسمة خلال الخسارة أمام سويسرا والخروج من دور الستة عشر ببطولة أوروبا "يورو 2020" لكرة القدم يوم الاثنين.

وأهدرت فرنسا بطلة العالم تقدمها بفارق هدفين وتعادلت 3-3 مع نهاية الوقت الأصلي، ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، قبل أن ينقذ يان زومر حارس سويسرا ركلة الترجيح الخامسة من مبابي.

وقال ديشان إن المهاجم مبابي وباقي لاعبي المنتخب الفرنسي سيتعلمون من إحباط هذه البطولة، وأبلغ الصحفيين: أعتقد أن ذلك سيساعد كل شخص. كيليان، حتى ولو لم يسجل أي هدف في البطولة فإنه كان حاسما في الكثير من الأمور وتحمل مسؤولية تنفيذ الركلة.

وأضاف: لا أحد في الواقع يشعر بالغضب منه. تحدثت إلى اللاعبين ونحن ندرك قوة هذا الفريق وقضينا العديد من اللحظات الرائعة معا. الليلة كانت مؤلمة وبها الكثير من الأحزان.

وتقدمت فرنسا 3-1 قبل ربع ساعة من النهاية بعد هدف رائع من بول بوغبا، لكن سويسرا سجلت مرتين قرب النهاية لتصل إلى وقت إضافي.

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