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مالك نابولي يدعو لتأجيل الموسم حتى عودة الجماهير

مالك نابولي

مالك نابولي يدعو لتأجيل الموسم حتى عودة الجماهير

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روما - رويترز

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دعا أوريليو دي لاورنتيس مالك نادي نابولي إلى تأجيل الموسم الجديد في مسابقات الدوري المحلية لكرة القدم في جميع انحاء أوروبا حتى يتم السماح للجماهير التي تلقت التطعيمات بالعودة إلى الملاعب.

وتكبدت الأندية في القارة خسائر مالية فادحة بسبب إقامة المباريات بدون جماهير أو بحضور أعداد محدودة في الملاعب منذ ظهور وباء كوفيد-19 وانتشاره في بداية 2020.

وقال دي لاورنتيس لرويترز اليوم الأربعاء "سيكون من الغباء انطلاق الموسم الجديد في ظل القيود المفروضة حاليا بسبب فيروس كورونا. السياسيون لا يدركون مدى غبائهم في عدم التفكير في ذلك. يجب أن يقولوا إن كل شخص يمكنه الذهاب إلى الملعب إذا تم تطعيمه. يمكن لمن يحمل شهادة التطعيم الذهاب إلى الملعب. الاحتمال الثاني هو تأجيل بداية مسابقات الدوري في كل أوروبا. يمكنك البدء في نهاية سبتمبر أو منتصف أكتوبر أو نوفمبر، بشرط أن يكون التطعيم قد تم بالفعل لكل من يريد الذهاب إلى الملعب".

واحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الايطالي في موسم 2020-2021 ليغيب عن دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة.

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