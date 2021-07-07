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مانشيني: منتخب إيطاليا رد على المشككين

مانشيني
مانشيني عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس أوروبا

مانشيني: منتخب إيطاليا رد على المشككين

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لندن - رويترز

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يثق روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا أن منتخب بلاده رد على المشككين في إمكاناته بالوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، لكنه اعترف أن الفريق اضطر للمعاناة قبل بلوغ نهائي أول بطولة كبرى في تسع سنوات.

وتعادلت إيطاليا 1-1 مع إسبانيا في استاد ويمبلي، لكن المنافس فرض سيطرته فيما يتعلق بنسبة الاستحواذ على الكرة، حيث امتلك فريق مانشيني الكرة بنسبة 35 بالمئة كما سدد سبع كرات فقط مقابل 16 محاولة للفريق الخاسر، قبل أن ينتصر 4-2 بركلات الترجيح.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: هذه هي المباريات التي يجب أن تعاني فيها. لا يمكن أن يكون التأهل بسهولة مثل باقي مشوارنا. كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة.

وأضاف: هذا السبب الذي يؤكد أن اللاعبين وكل من عملوا معنا على مدار آخر ثلاث سنوات يستحقون تحية كبيرة، لأن الأمر لم يكن سهلا.

وختم: تقريبا لم يؤمن أي شخص بإمكانية نجاحنا، والآن نحن في النهائي. نحن سعداء من أجل الإيطاليين في كل مكان والذين يتابعونا في الأسابيع القليلة الماضية.

وستلعب إيطاليا في النهائي ضد الدنمارك أو إنجلترا في ويمبلي، وستحاول الفوز ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 1968، حيث ستخوض أول نهائي منذ الهزيمة 4-صفر أمام إسبانيا في 2012.

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