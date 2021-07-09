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المنتخب الإنجليزي يعتزم التبرع بجائزة بطل كأس أوروبا

فرحة المنتخب الإنجليزي بالهدف الذي قادهم إلى النهائي أمام الدنمارك

المنتخب الإنجليزي يعتزم التبرع بجائزة بطل كأس أوروبا

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لندن - د ب أ

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ذكرت تقارير إخبارية في إنجلترا يوم الجمعة أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم يعتزمون التبرع بالجائزة المالية للفريق لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن.إتش.إس)، وذلك في حالة التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم الأحد.

وأوضحت التقارير أن المنتخب الإنجليزي سيحصل على نحو 6ر9 مليون جنيه إسترليني (2ر13 مليون دولار)، في حالة الفوز على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في لندن الأحد.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي قد بدأوا التبرع بأموال المباريات لصالح هيئة الخدمات الصحية في العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، حيث تتبقى بعض التفاصيل منها المتعلقة بالجوانب الضريبية.

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