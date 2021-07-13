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جيرو يقترب من ارتداء قميص ميلان

جيرو تشيلسي رين
جيرو يلعب مع تشيلسي اللندني

جيرو يقترب من ارتداء قميص ميلان

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ميلان - فرانس برس

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بات أولفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على مشارف توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي ميلان الإيطالي، كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة الثلاثاء.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية: القضية بدأت تتضح. سيتواجد جيرو في ايطاليا اعتبارا من الخميس للخضوع للفحص الطبي والتوقيع على العقد، أما صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" فقالت: من المرجح جدا أن يتأجل قدوم جيرو إلى الأربعاء وربما الخميس من أجل إتمام الصفقة.

وبحسب الصحيفة، فإن جيرو سيتقاضى مبلغا مقداره 3 ملايين يورو سنوياً على أن يدفع ميلان مليون يورو بدل تعويض انتقال إلى تشيلسي.

وتابعت الصحيفة: مدرب ميلان ستيفانو بيولي ينتظر قدوم جيرو بفارغ الصبر، لاسيما أن عودة الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته في يونيو الماضي إلى الملاعب لا تزال غير أكيدة.

وتوج جيرو، لاعب مونبلييه وأرسنال الإنجليزي السابق مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس أوروبا عندما خرج من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

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