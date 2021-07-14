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ميسي يتعاطف مع برشلونة ويجدد عقده براتب مخفض

ميسي برشلونة ليفانتي
عقد ميسي مع برشلونة انتهى الشهر الماضي

ميسي يتعاطف مع برشلونة ويجدد عقده براتب مخفض

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العربية.نت

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كشفت صحيفة "لا فانغوارديا "وشبكة "إي.إس.بي.إن" يوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي بصدد الاستمرار مع برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتوقيع عقد جديد لخمس سنوات، حيث من المنتظر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني الكبير أجره.

وانتهت عمليا علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكاتالوني المستمرة منذ 21 عاما الشهر الماضي وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.

ومنذ تولى جوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول النادي تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إن الرابطة لن تظهر أي تساهل مع برشلونة الذي يبلغ إجمالي ديونه أكثر من مليار يورو.

وكان عقد ميسي الأخير، الذي وقعه في 2017، الأعلى قيمة في عالم الرياضة طبقا لتقرير في صحيفة "إل موندو" في يناير الماضي.

ويحاول النادي إعادة بناء تشكيلته وباع بالفعل جونيور فيربو وجان-كلير توديبو وكارلس ألينيا من أجل إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا.

وفاز ميسي (34 عاما) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين في بداية الأسبوع الحالي عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أميركا.

واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.

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