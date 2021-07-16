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يويفا يحدد ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا للأعوام الأربعة المقبلة

ملعب كريستوفسكي المتضيف لدوري أبطال أوروبا 2022

يويفا يحدد ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا للأعوام الأربعة المقبلة

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برلين - د ب أ

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أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت الملاعب التي ستستضيف نهائي بطولات الأندية الأوروبية في الأعوام المقبلة.

وذكر يويفا عبر موقعه الإلكتروني أنه "بعد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2021 من اسطنبول إلى بورتو، تقرر منح ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول تنظيم نهائي نسخة 2023 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ذات المصدر: تستضيف مدينة ميونخ نهائي دوري أبطال في عام 2025 بدلا من نهائي 2023. وسيحتفظ ملعب ويمبلي بحقه في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وأضاف "يويفا" أنه بعد سحب حقوق استضافة مباريات في يورو 2020 من مدينتين مضيفتين، وافقت اللجنة التنفيذية على اتفاق للتسوية يتضمن تنظيم نهائي البطولات الأوروبية المقبلة للأندية تقديرا للجهود والاستثمار المالي الذي وضعته المدينتان في الاستعداد للبطولة.

وأكد يويفا: تستضيف مدينة دبلن نهائي الدوري الأوروبي في 2024، فيما تستضيف بلباو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في 2024 ونهائي الدوري الدوري الأوروبي في 2025.

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