بايرن يخسر في أول مباراة تحت قيادة ناغلسمان

استهل جوليان ناغلسمان مبارياته مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بالخسارة أمام كولون 2 - 3 اليوم السبت في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وافتقد بايرن ميونخ لخدمات العديد من اللاعبين الذين حصلوا على أجازة بعدما شاركوا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" ، من بينهم الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

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وأمام 6000 مشجع سمح لهم بحضور المباراة، سجل الثنائي أرميندو سيب وجوشوا زيركيزي هدفي بايرن، بينما سجل أهداف كولون يات ثيلمان ومارك أوث (هدفين).

وقال ناجلسمان مدرب بايرن :" دائما نريد الفوز في بايرن ميونخ، وهذا ينطبق أيضا على المباريات الودية. ولكن إذا نظرت لفريقنا، كانت مباراة جيدة. كانت مباراة مسلية ومثيرة، لذلك يمكننا أن نحصل على شيئ إيجابي".

وقام الناديان بالإضافة إلى "تيليكوم" شريك بايرن بالتبرع بـ100 ألف يورو لضحايا كارثة الفيضان في ألمانيا.