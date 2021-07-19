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بايرن يرفض التعاقد مع مدافعين جدد

بايرن
بايرن يعاني من الإصابات في صفوفه

بايرن يرفض التعاقد مع مدافعين جدد

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

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أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن حامل لقب بطل الدوري في بلاده لن يتعاقد مع مدافعين جدد وذلك بعد تعرض الثنائي ألفونسو دايفز ولوكاس هيرنانديز للإصابة.

وخضع هيرنانديز مدافع المنتخب الفرنسي لجراحة في الغضروف المفصلي الأيسر، فيما عانى الكندي دايفز من تمزق في أربطة الكاحل، بالإضافة إلى ذلك فقد غاب لاعب الوسط ماركو روكا بسبب إصابة في الكاحل.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفتي "تي زد" و"مونشنر ميركور" إن بايرن لديه قائمة قوية من اللاعبين والتي تضم صفقات جديدة تتمثل في دايوت أوباميكانو وعمر ريتشاردز وسفين أولريش.

وأضاف هاينر: لقد أنهينا عملنا في سوق الانتقالات مبكرا، قلنا إننا لا نريد ملء فراغ هذه المراكز لأن الثنائي سيعودان بسرعة، لدينا قائمة ممتازة ومازلنا ممتازين في الدفاع برغم تلك الإصابتين.

وينطلق الموسم الجديد في أوائل أغسطس المقبل، وتحدث هاينر عن روح التفاؤل الكبيرة مع المدرب الجديد للفريق جوليان ناغلسمان في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى ناغلسمان المهمة خلفا لهانز فليك الذي قاد بايرن ميونخ لسبع بطولات خلال 18 شهرا درب فيها الفريق، قبل أن ينتقل لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

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