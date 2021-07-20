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الشرطة اليابانية تعثر على الربّاع الأوغندي المفقود

الرباع الأوغندي
سيكيتوليكو غادر مقر البعثة الأوغندية

الشرطة اليابانية تعثر على الربّاع الأوغندي المفقود

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طوكيو - د ب أ

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كشفت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء أنها عثرت على الرياضي الأوغندي الذي كان مفقودا في اليابان الأسبوع الماضي.

وتم العثور على الرباع جوليوس سيكيتوليكو في مدينة يوكايتشي بعدما تم تصنيفه على أنه مفقود من معسكر تدريب الفريق في إزوميسانو التي تبعد حوالي 170 كيلومترا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" تصريحات عن مسؤولي إزوميسانو ذكروا فيها أن الرياضي ترك رسالة في الفندق الذي يقيم به قال فيها إنه يريد العمل في اليابان قبل أن يقوم بشراء تذكرة قطار للذهاب إلى ناغويا.

وقال توشيرو موتو المدير الإداري للجنة المنظمة إنهم سيسعون للحصول على معلومات قبل اتخاذ القرار بشأن هذا القضية.

وبموجب اللوائح الأولمبية الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، يُسمح للرياضيين فقط التنقل بين أماكن إقامتهم وأماكن التدريب والمنافسات.

وقالت بياتريس أييكورو رئيسة بعثة أوغندا إنه كان من المفترض أن يعود سيكيتوليكو (20 عاماً) إلى بلاده يوم الثلاثاء، مضيفة أن الفريق سيتعاون مع السلطات في عملية البحث عنه.

وكان الفريق الأوغندي وصل إلى اليابان الشهر الماضي، لكنه بدأ التدريبات قبل أسبوعين فقط وذلك بعد إجراء جولتين من فحوص فيروس كورونا المستجد، رغم أن جميع أفراد الفريق كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

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