.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرسنال يمدد عقد لاعبه الشاب سميث رو.. ويمنحه الرقم "10"

من الإعلان

أرسنال يمدد عقد لاعبه الشاب سميث رو.. ويمنحه الرقم "10"

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن إميل سميث رو لاعب وسط الفريق وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي.

وتخرج سميث رو في أكاديمية النادي ويرتبط بأرسنال منذ كان في التاسعة من عمره وأصبح عنصرا رئيسيا في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا الموسم الماضي وخاض 33 مباراة في كل المسابقات.

وحصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما على القميص رقم 10 ليسير على خطى لاعبين مثل مسعود أوزيل ودينيس بيركامب.

وقال سميث رو لموقع النادي "كنت أستمتع في طفولتي بمشاهدة بيركامب وحين كنت في الأكاديمية كان مسعود أوزيل يتألق مع النادي وحصلت على فرصة التدريب معه واللعب إلى جواره وكان هذا أمرا لا يصدق".

وتابع "أرغب في مواصلة العمل بقوة وأتمنى أن ألعب جيدا مثلهما وتكرار إنجازاتهما".

ويستهل أرسنال، الذي احتل المركز الثامن الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد باللعب في ضيافة برنتفورد الصاعد حديثا في 13 أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد