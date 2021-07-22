.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيفرتون يتعاقد مع غراي

من الإعلان

إيفرتون يتعاقد مع غراي

متابع الغاء المتابعة

ليفربول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن إيفرتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الجناح ديماراي غراي من باير ليفركوزن الألماني بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الخميس.

ولم يتم الكشف عن المقابل المادي للصفقة، بينما ذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن إيفرتون دفع حوالي 1.6 مليون جنيه إسترليني لضم غراي.

وبدأ غراي، لاعب منتخب إنجلترا السابق تحت 21 عاما، مسيرته في برمنجهام سيتي في 2013، قبل الانتقال إلى ليستر سيتي بعدها بثلاث سنوات وكان ضمن تشكيلة ليستر الفائزة بالدوري موسم 2015-2016.

وانتقل اللاعب البالغ عمره 25 عاما من ليستر إلى ليفركوزن في يناير هذا العام وشارك في 12 مباراة بموسم 2020-2021 وسجل هدفا واحدا.

وأصبح جراي ثالث لاعب ينتقل إلى إيفرتون تحت قيادة مدربه الجديد رفائيل بنيتز بعد الحارس أسمير بيجوفيتش والجناح أندروس تاونسند. وسيبدأ إيفرتون، عاشر الترتيب في الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز على أرضه أمام ساوثامبتون في 14 أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
الأكثر قراءة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري
انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء
واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد