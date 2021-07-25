ليفاندوفسكي لاعب العام في ألمانيا

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بلقب لاعب العام في ألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع نظمته مجلة "كيكر" الألمانية وأعلنت نتائجه يوم الأحد.

ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا، إذ حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتا للصحفيين الألمان ليفوز على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتا، فيما جاء إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 38 صوتا.

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وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلا بإسم جيرد مولر في موسم 1971 - 1972.