.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليفاندوفسكي لاعب العام في ألمانيا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي سجل 41 هدفاً الموسم الماضي

ليفاندوفسكي لاعب العام في ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بلقب لاعب العام في ألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع نظمته مجلة "كيكر" الألمانية وأعلنت نتائجه يوم الأحد.

ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا، إذ حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتا للصحفيين الألمان ليفوز على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتا، فيما جاء إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 38 صوتا.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلا بإسم جيرد مولر في موسم 1971 - 1972.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
قبل أن تذهب
روحاني يستجيب لاحتجاجات الأحواز.. ويعد بفتح السدود
روحاني يستجيب لاحتجاجات الأحواز.. ويعد بفتح السدود
اكتشف المزيد