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العين الإماراتي يتعاقد مع التونسي مرياح

التونسي مرياح

العين الإماراتي يتعاقد مع التونسي مرياح

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تونس - رويترز

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أعلن العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح حتى 2023.

وقال عبدالله علي، المشرف على فريق كرة القدم لموقع النادي على الإنترنت: ياسين مرياح إضافة مهمة لتعزيز دفاع العين لما يتمتع به من قدرات عالية وخبرة دولية كبيرة وشخصية مميزة داخل وخارج الملعب. من المؤكد أن مرياح، لن يكون غريبا عن العين الذي لعب له كوكبة من نجوم كرة القدم التونسية والذين نجحوا في تحقيق الألقاب كمحيي الدين هبيطة وحمادي العقربي واسكندر السويح، ونتمنى له التوفيق مع زملائه في الموسم الجديد.

وقال مرياح البالغ عمره "28 عاما": أدرك جيدا أن اللعب للأندية الكبيرة يتطلب مضاعفة الجهود من أجل المساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره. تاريخ العين الطويل يعزز من مسؤولية كل لاعب بالفريق لمواصلة الانجازات باعتباره الفريق صاحب الرصيد الأكبر من ألقاب الدوري المحلي. أشكر الظروف التي جعلت العين أول تجربة خليجية لي. أتطلع للدفاع عن قميص العين.

وأنهى العين الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.

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