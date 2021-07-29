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مدرب لايبزيغ: نستطيع اللعب بفريقين

الأميركي جيسي مارش

مدرب لايبزيغ: نستطيع اللعب بفريقين

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دريسدن - د ب أ

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أكد جيسي مارش المدير الفني لفريق لايبزغ، أن فريقه في وضع جيد للغاية وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال مارش في تصريحات لصحيفة "ميتلدويتشه تسايتونج" وبوابة "أر بي لايف" الإلكترونية، اليوم الخميس: "إمكانيات اللاعبين ضخمة للغاية، أعتقد أن لدينا أكبر قائمة في الدوري".

وأضاف: "يمكننا أن نشكل فريقين في الدوري الألماني، إذا تمكنا من تطوير تلك الإمكانيات بالكامل سنستمتع كثيرا".

المنافسة شرسة على كل المراكز خاصة في الهجوم، حيث سيكون لدى مارش كل من أليكساندر سورلوث ويوسف بولسن وهوانغ هي تشان وأندريه سيلفا وبرايان بروبي.

وقال مارش: "سيكون من الجيد أن نمتلك أربعة مهاجمين لملء أي فراغ، أعتقد أنني سأجد حلا، وبعد أن أصبح مسموحا لنا بالقيام بخمسة تبديلات سنحتاج للبدلاء والجميع سيحصل على فرصة".

وتحدث مارش مع قائد الفريق مارسيل سبيتزر كثيرا مؤخرا، حيث لازال لدى الأخير عاما في عقده مع الفريق، ولا يبدو أنه يعارض فكرة اللعب لفريق آخر.

وأوضح مارش: "الأمر ليس سهلا بالنسبة لأي لاعب يتبقى عام في عقده، لدي علاقة جيدة معه (سبيتزر)، مثلما كانت علاقته بالمدرب السابق جوليان ناجلسمان في العامين الماضيين". وأضاف: "أنه شخص جيد ويفعل كل ما لديه من أجل الفريق، سنرى كل شيء".

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