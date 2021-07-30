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فاران يودع ريال مدريد

فاران خلال توديع رئيس ريال مدريد

فاران يودع ريال مدريد

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مدريد - د ب أ

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يتطلع رافاييل فاران لفصل جديد من مسيرته وذلك قبل انتقاله لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي توصله لاتفاق مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع فاران "28 عاما"، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في 2018 ، في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي وإنهاء شروطه الشخصية.

واتجه فاران لوسائل التواصل الاجتماعي لتوديع فريقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" يوم الجمعة إن فاران سيغادر الريال بعد عشرة أعوام مع الفريق الإسباني، حيث ساعده في الفوز بعدة ألقاب من بينها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ، منشورا جاء فيه : الأيام القليلة الأخيرة كانت مليئة بالعديد من العواطف، مشاعر أود حاليا أن أشاركها معكم كلكم.

وأضاف :بعد عشرة أعوام مذهلة وسنوات رائعة في ريال مدريد، ناد سأظل متعلقا به، جاء الوقت لأودعه.

وأكد: منذ انضمامي له في 2011، سويا تخطينا كل التوقعات وحققنا أشياء لم أكن لأحلم بها. أود أن أشكر كل المدربين وكل الأشخاص الذي عملت معهم في النادي على كل شيء فعلوه لأجلي.

وأضاف :كل الشكر للاعبي الريال الذين أعطوني الكثير من المودة وبطلباتهم منى، دفعوني لتقديم أفضل ما عندي وأن أقاتل من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف :كان لي الشرف أن أتقاسم غرفة خلع الملابس مع أفضل لاعبي العالم.

واختتم فاران رسالته قائلا :يبدأ فصل جديد.

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