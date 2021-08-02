كيليني يمدد عقده مع يوفنتوس عامين

جدد المدافع جورجيو كيليني الفائز بكأس أوروبا في صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، عقده مع ناديه يوفنتوس لسنتين إضافيتين كما أعلن الأخير الاثنين.

وكان عقد كيليني (36 عاما) مع فريق السيدة العجوز انتهى في 30 يونيو في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه إثر تغلبه على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، لكنه سيبقى في صفوف الفريق حتى يونيو 2023.

مادة اعلانية

وبدأ كيليني مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005 وكان احد اعمدة الفريق في السنوات الاخيرة عندما توج بلقب بطل إيطاليا تسع مرات تواليا قبل ان يفقده الموسم الماضي لصالح إنتر.

كما خاض مع يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام برشلونة الاسباني عام 2015 وريال مدريد عام 2017.