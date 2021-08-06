برشلونة يستعرض أرقام ميسي الإعجازية

استعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنجازات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وأرقامه القياسية التي حققها خلال مسيرته الحافلة مع الفريق الكتالوني، والتي انتهت أمس الخميس، بعدما أعلن النادي انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب "عقبات مالية وهيكلية".

وكتب برشلونة أن الأسطورة ميسي يحمل جميع الأرقام القياسية الرئيسية في تاريخ نادي برشلونة، حيث يمتلك أكبر عدد من المباريات مع الفريق، وسجل أكبر عدد من الأهداف، وحقق أكبر عدد من الانتصارات، والأهم من ذلك كله، أنه فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي الذي يبلغ عمره 121 عاما.

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وأشار الموقع إلى أن ميسي لم يحطم فقط الأرقام القياسية في تاريخ النادي فحسب، ولم يكسر الأرقام المحلية أيضا، لكنه يمتلك عددا هائلا من الأرقام القياسية العالمية والأوروبية.

وشدد برشلونة في موقعه على أن ميسي ليس لاعبا عاديا لكرة القدم، لكنه الأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة على الإطلاق، وهو ما أثبتته العديد من الحقائق، التي تحدث عنها النادي بإسهاب.

وكشف برشلونة أن ميسي هو الأكثر تتويجا بجائزة (الكرة الذهبية) التي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم، بعدما حصل عليها ست مرات أعوام 2009 و2010 2011 و2012 و2015 و2019.

ويعد ميسي اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي جمع خلال موسم واحد بين جوائز الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية سنويا للاعب الأفضل في العالم، وأفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنويا أيضا، وهداف الموسم بالدوري الإسباني، والحذاء الذهبي كأفضل هدافي الموسم في الدوريات الأوروبية، وذلك في موسم 2009 / 2010.

وأشار الموقع إلى أن ميسي كان أصغر لاعب يفوز بثلاث كرات ذهبية، حيث كان يبلغ من العمر 24 عاما و6 أشهر و17 يوما عندما فاز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية في التاسع من كانون ثان/يناير 2012.

ويمتلك ميسي الرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصدا لجائزة الحذاء الذهبي، بعدما حصل عليها ست مرات، كما يحمل رقما قياسيا آخر يتمثل في إحرازه أكثر عدد من الأهداف في مختلف المسابقات الرسمية خلال موسم واحد، وذلك عندما سجل 73 هدفا في جميع البطولات موسم 2011 / 2012، بواقع 50 هدفا في الدوري الإسباني، و14 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف بكأس الملك ومثلها في السوبر الإسباني وهدف في السوبر الأوروبي، وهدفين بكأس العالم للأندية.

ووفقا لموقع برشلونة، فقد أحرز ميسي أكثر عدد من الأهداف خلال عام ميلادي، وذلك حينما سجل 91 هدفا رسميا عام 2012، كما أحرز العدد الأكبر من الأهداف الدولية في نفس العام برصيد 25 هدفا، بواقع 13 هدفا بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، و12 هدفا مع منتخب الأرجنتين، ليتقاسم الرقم القياسي مع المهاجم الإنجليزي الراحل فيفيان وودوارد، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف الدولية عام 1909.

وحقق ميسي رقما قياسيا ظل صامدا لسنوات عديدة، بعدما بات اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بمختلف البطولات الدولية والمحلية، بعدما وصل إلى 672 هدفا مع برشلونة في جميع المسابقات، متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفا مع فريقه سانتوس البرازيلي ما بين عامي 1956 و1974.

كما حقق ميسي رقما قياسيا آخرا وهو امتلاكه أطول سلسلة تهديفية بالدوري الإسباني، بعدما أحرز 33 هدفا في 21 مباراة متتالية بالمسابقة، بدءا من المرحلة الـ11 حتى المرحلة 34 بموسم 2012 / 2013.

وسجل ميسي العدد الأكبر من الأهداف خلال موسم واحد بإحدى الدوريات الأوروبية، وذلك بعدما أحرز 50 هدفا مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2011 / 2012.

وهز ميسي شباك أكبر عدد من المنافسين بدوري الأبطال، بعدما أحرز في 36 خصما مختلفا، متجاوزا بذلك غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، الذي أحرز في 35 منافسا مختلفا.

ويعتبر ميسي اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية والدولية مع أحد فرق الدوري الإسباني، بعدما فاز بـ35 لقبا مع برشلونة، متفوقا بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه زميله السابق في برشلونة أندرياس إنييستا.

وحقق ميسي 10 ألقاب بالدوري الإسباني و8 ألقاب في السوبر الإسباني و7 ألقاب بكأس ملك إسبانيا و4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب بكأس العالم للأندية، و3 ألقاب أيضا بالسوبر الأوروبي.

وفاز ميسي بأكبر عدد من جوائز هداف الدوري الإسباني، بعدما حصل عليها في 8 مواسم، كان آخرها في الموسم الماضي، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بعدما أحرز 474 هدفا في 520 مباراة لعبها في المسابقة مع برشلونة.

ويعد ميسي صاحب أكبر عدد من الأهداف التي يحرزها لاعب بالدوري الإسباني في مختلف المسابقات الرسمية، برصيد 672 هدفا، كما أنه أيضا أكثر لاعبي الدوري الإسباني تسجيلا للأهداف في البطولات الدولية برصيد 128 هدفا، بواقع 120 هدفا بدوري الأبطال و3 أهداف بالسوبر الأوروبي و5 أهداف بمونديال الأندية.

ويحمل ميسي رقما قياسيا آخر في الدوري الإسباني، حيث يعد هو اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة، بعدما حقق 383 انتصارا، فيما خاض أكبر عدد من مباريات المسابقة مع برشلونة، برصيد 778 مباراة، بفارق 11 مباراة أمام أقرب ملاحقيه زميله المعتزل تشافي هيرنانديز.

وبطبيعة الحال، يتصدر ميسي قائمة هدافي برشلونة في دوري الأبطال، برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على أقرب ملاحقيه النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية.