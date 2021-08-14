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بعد اعتزال الفنون القتالية.. حبيب ينتقل إلى نادي كرة قدم

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بعد اعتزال الفنون القتالية.. حبيب ينتقل إلى نادي كرة قدم

ماخاتشاكلا - رويترز

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تعاقد نادي ليجان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم مع الروسي حبيب نورماغوميدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر الماضي.

وقرر نورماغوميدوف (32 عاما) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جوستين جيثي في 24 أكتوبر الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب
كورونا.

وفي يناي الماضي قال نورماغوميدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم وكتب عبر تويتر إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض". وكشف ليجان دينامو عن صفقة التعاقد مع نورماغوميدوف عبر موقع إنستغرام.

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